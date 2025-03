Romatoday.it - Naska live all'Auditorium Parco della Musica

Leggi su Romatoday.it

ha annunciato il suo nuovo show nei teatri dal titolo “Unplugged Tour” che vedrà l’artista esibirsi, in primavera, all'Ennio Morricone. L'appuntamento è per il 25 marzo 2025, alle 21, in Sala Sinopoli.Un'occasione per ascoltare le canzoni dicon un.