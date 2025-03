Ilrestodelcarlino.it - Nascondono i gioielli nei calzini: truffatori nei guai

Castiglione dei Pepoli (Bologna), 11 marzo 2025 - Avevano nascosto monili e oggetti di valore neie a bordo dell'auto su cui sono stati fermati. A seguito delle indagini condotte dalla polizia stradale gli oggetti preziosi sono risultati essere frutto di una truffa e sono stati quindi riconsegnati alla legittima proprietaria. Il tutto è accaduto l'altro giorno all'altezza di Castiglione dei Pepoli quando una pattuglia della polizia stradale della Sottosezione di Pian del Voglio ha fermato un'auto con a bordo due ragazzi. I due, entrambi residenti in provincia di Napoli, avevano nascosto neimonili e oggetti preziosi, mentre in auto gli agenti hanno ritrovato un involucro con all'interno dell'hashish e altri preziosi. Gli accertamenti A seguito di un accertamento è emerso che i monili erano il frutto di una truffa ai danni di un’anziana signora residente a Valdagno, in provincia di Vicenza.