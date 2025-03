Ilrestodelcarlino.it - Nascondeva droga nel bracciolo dell’auto

lanel: un uomo di 30 anni, residente in un comune del comprensorio ceramico, è stato denunciato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il giovane è finito nei guai il 6 marzo. Si trovava a bordo della propria auto in via Pagliani nella frazione scandianese di Arceto. Una pattuglia dei carabinieri della tenenza di Scandiano, durante un servizio perlustrativo e di controllo del territorio, hanno fermato la macchina ed eseguito le verifiche del caso. Il conducente del mezzo da subito ha manifestato un ingiustificato nervosismo, mostrando chiari segni di agitazione. I militari dell’Arma si sono quindi insospettiti e hanno deciso di approfondire i controlli. Nell’auto hanno poi trovato, all’interno delcentrale, due involucri in plastica trasparenti termosaldati contenenti diverse infiorescenze di marijuana per un peso complessivo di quattro e cinque grammi, una bustina in plastica trasparente tipicamente utilizzata per il confezionamento di sostanze stupefacenti.