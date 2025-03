Puntomagazine.it - Napoli Vasto: tenta di rubare uno scooter Vasto, 40enne in manette

. La polizia, dopo la segnalazione di alcuni cittadini, ha sorpreso l’uomo mentreva di fuggire a bordo delloIl nove marzo mattina, la Polizia di Stato ha arrestato undello Zimbabwe, irregolare sul territorio nazionale con precedenti di polizia, anche specifici, per furto aggravato, resistenza a Pubblico Ufficiale e porto di armi od oggetti atti ad offendere. A diffondere la notizia una comunicazione delle Questura di.Alcuni passanti hanno avvicinato gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, in corso Garibaldi. Hanno segnalato un uomo che armeggiava su di unoparcheggiato poco distante in via Firenze.I poliziotti, tempestivamente intervenuti, hanno notato un uomo che, in quel frangente, stava salendo in sella al motociclo e che, alla loro vista, ha accelerato la corsa in direzione di corso Novara.