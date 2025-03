Puntomagazine.it - Napoli: sospese in via precauzionale per alta concentrazione di CO2 le attività didattiche all’Istituto Rossini di Via Terracina

Leggi su Puntomagazine.it

Nell’istituto di Viariscontrati valori di Anidride Carbonica superiori dell’1,2% superiore al limite di epsosizione previsto dalla legge vigente“In relazione alledi monitoraggio della misurazione didi anidride carbonica nei locali di edifici pubblici presenti in area Flegrea, i Vigili del Fuoco sono intervenuti questa mattina in via2, all’interno dell’Istituto alberghiero ‘G.'”. Lo si legge in una nota stampa di Citta Metropolitana diarrivata in redazione il 10 marzo in serata.“Dalle rilevazioni strumentali eseguite da parte del personale dei Vigili del Fuoco – prosegue la nota di Città Metropolitana di– è emerso che all’interno di alcuni locali e dei bagni annessi, lamassima rilevata di anidride carbonica era pari a 1.