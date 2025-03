Puntomagazine.it - Napoli: controlli straordinari dei Carabinieri: arrestato 25enne

Leggi su Puntomagazine.it

, l’uomo avrebbe reagito violentemente al momento del controllo per evitare l’alcoltest. Denunciate altre due persone perché positive al test ed elevate sanzioni per oltre 5000 eurodeidella compagnia di Poggioreale. In manette per resistenza Emanuele Capriglia,già noto alle forze dell’ordine. Fermato per un normale controllo alla circolazione stradale, ha reagito con violenza per evitare di sottoporsi all’alcoltest. Poi ha insultato e aggredito i militari. Il giovane è statoe poi portato in giudizio.Nel corso della stessa operazione, due persone sono state denunciate in stato di libertà dopo essere risultate positive all’alcoltest mentre erano alla guida dei loro veicoli. Inoltre, un giovane è stato segnalato alla Prefettura poiché trovato in possesso di una modica quantità di sostanza stupefacente.