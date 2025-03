Tvplay.it - Napoli, colpo di scena: offerta e possibile addio, tifosi spiazzati

Arrivano le ultime da casa: ci sono novità per quanto riguarda un calciatore azzurro, potrebbero arrivare epiloghi impensabili. C’è preoccupazione per il futuro di uno dei calciatori della squadra allenata da Antonio Conte, alla fine di questa stagione potrebbe andare via e spunta anche un’. In casanon sono poche le questioni che tengono banco in questa fase della stagione. La squadra azzurra sta lavorando per cercare di restare ancorata alla Scudetto, ma al tempo stesso c’è da capire come Antonio Conte andrà a gestire anche la situazione legata agli infortuni. Il rientro di David Neres, previsto per il match contro il Venezia, è di sicuro una boccata d’aria importante, ma quello che si attende in maniera importante è anche quello di Frank Zambo Anguissa.Antonio Conte, allenatore del, urla durante la partita (LaPresse) TvPlay.