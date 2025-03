Rompipallone.it - Napoli, colpo di scena clamoroso: “Sarà dura”

, arriva ildi: le sue parole sono eloquenti, ora cambia tuttoQuattro pareggi in cinque partite con soli quattro punti conquistati. Morale della favola? Primo posto perso a vantaggio dell’Inter e venti di crisi che si sono susseguiti uno dietro l’altro. C’era chi addirittura prevedeva un crollo. Ed invece il, un po’ come fosse Araba Fenice, ha cancellato definitivamente il mese di febbraio e sembra nuovamente sbocciato con l’arrivo prossimo della Primavera.La vittoria contro la Fiorentina ha dato morale alla squadra, sull’onda lunga del pareggio contro l’Inter arrivato al termine di una gara dominata. Ed ora ilsogna eccome il titolo, è in corsa e vuole restarci almeno fino alla fine. D’altronde Conte è stato chiaro ed ha aizzato l’ambiente ed i calciatori, per un obiettivo che può essere centrato.