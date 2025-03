Metropolitanmagazine.it - Nancy Dell’Olio, le rivelazioni su Michele Emiliano: “Ha provato a baciarmi”

Cosa è successo esattamente durante l’incontro al Circolo della Vela di Bari tra l’avvocata internazionalee il presidente della Regione Puglia,? Il caso dell’ex ambasciatrice di Pugliapromozione e del mancato rinnovo del suo contratto starebbe agitando la politica pugliese. Questa sera, a Le Iene Show, in prima serata su Italia 1, verranno svelati nuovi particolari, soprattutto riguardo a un’occasione precisa: la cena del 29 maggio 2019, durante la quale sarebbero stati definiti i termini del bando che, secondo l’avvocata, sarebbe stato ‘fatto ad hoc per lei’. Si trattava di un evento politico per organizzare la campagna elettorale delle Regionali 2020, al margine del qualeha ricevuto l’avvocata. Al microfono dell’inviato Alessandro Sortino ha raccontato: “Al termine della cena ci siamo spostati sui divanetti per bere qualcosa.