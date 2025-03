Oasport.it - Nadia Battocletti torna in gara: nuova avventura nel cross dopo il record italiano in sala

si appresta a fare il proprio ritorno inche lo scorso 13 febbraio aveva firmato il nuovodei 3000 metri indoor (8:30.82 a Lievin) in occasione della sua unica uscita stagionale in unaal coperto. La vice campionessa olimpica dei 10.000 metri ha infatti deciso di partecipare ai Campionati Italiani di, che si disputeranno domenica 16 marzo a Cassino (in provincia di Frosinone). Sarà l’occasione per lanciarsi verso la stagione all’aperto che culminerà con i Mondiali.La fuoriclasse trentina si cimenterà così in un nuovo evento di corsa campestre,essersi laureata Campionessa d’Europa prima di Natale e avere dettato legge al Campaccio nel giorno dell’Epifania, riportando il tricolore sul gradino più alto del podiotrentuno anni.