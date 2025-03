Nadal su Sinner | Bravo a superare tutte le difficoltà nell’ultimo anno

Leggi su Sportface.it

“Credo che io, Federer e Djokovic siamo stati un esempio, sono orgoglioso di questo. Abbiamo avuto una grande rivalità, ma non abbiamo mai perso la prospettiva di essere prima di tutto esseri umani. Non ci siamo mai odiati, ci siamo sempre rispettati. E penso che questo abbia aiutato le nuove generazioni a capire che non è necessario odiare l’avversario per dare il massimo.è unragazzo, molto focalizzato e molto poco esibizionista. Ha affrontato un momento difficile, ma è incredibile come è stato in grado ditutto ed andare avanti”. Queste le parole di Rafa, riportate da SuperTennis, al podcast Served with Andry Roddick. Ribadito il sostegno al numero 1 del mondo da parte del maiorchino, che ha sempre creduto nella buona volontà del tre volte campione slam.