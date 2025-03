Terzotemponapoli.com - Mutti: “Lukaku fa sentire i benefici del suo lavoro ai propri compagni”

Bortolo, allenatore, ha rilasciato un’intervista a Kisskissnapoli.it. Ha parlato soprattutto della lotta Scudetto. Di seguito le sue parole.sul peso delle vittorie per Inter, Napoli e Atalanta Così l’allenatore: “Queste vittorie dice con forza che nessuna delle tre vuole mollare la corsa allo scudetto. La vittoria in rimonta dell’Inter, il dominio del Napoli e dell’Atalanta dimostra la loro leadership. Non so se l’Inter riuscirà a far valere la sua forza della rosa. Saranno loro tre a giocarsela fino alla fine visto che la Juventus ormai deve ridimensionare le sue ambizioni”. Questo weekend ci sarà lo scontro diretto tra Atalanta e Inter mentre il Napoli andrà in casa del Venezia. Sarà uno snodo decisivo sul proseguo della stagione? “Sarà un weekend e soprattutto la sfida di Bergamo: se l’Inter vince metterebbe l’Atalanta in grande difficoltà.