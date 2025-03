Thesocialpost.it - Musk vuole incontrare Mattarella per Starlink, la risposta del Quirinale: “Ma quando mai?”

Ha fatto discutere il recente messaggio di Elonsu X, rivolto al presidente della Repubblica Sergio: "Sarebbe un onore parlare con lui". Un riferimento vago, ma che molti hanno collegato a un possibile interesse dell'Italia per la rete satellitare, di proprietà del patron di Tesla e SpaceX. Tuttavia, dalhanno voluto subito spegnere ogni speculazione, rispondendo con un secco "ma.?".stoppa, il retroscena dalSecondo quanto riportato da Il Corriere della Sera, la presidenza della Repubblica non ha alcuna competenza in materia, essendo estranea alla stipula di contratti o convenzioni di rilievo nazionale.