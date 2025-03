Musica | Toquinho il maestro della bossa nova celebra la carriera con un tour in Italia

Leggi su Ildenaro.it

Non capita spesso di incontrare un musicista che è stato protagonista di pagine quasi storiche cinquant’anni fa e che, alla soglia degli ottant’anni, non conosce la nostalgia. “La vita cambia, uno cresce, si fanno cose nuove: quello che abbiamo fatto inè nella memoria collettiva, ma io uso il passato per vivere il futuro”. Antonio Pecci Filho, per tutti, si è goduto il Carnevale in Brasile. A maggio sarà inper uncon cui festeggerà i 60 anni di: il 18 sarà a Napolial teatro Trianon di Viviani, il 19 a Cagliari al Teatro Massimo, il 21 a Padova al Gran Teatro Geox, il 22 a Milano agli Arcimboldi, il 23 a Catania al Metropolitan, il 25 a Roma all’Auditorium Parco. È il conversatore allegro di sempre, un virtuosochitarra che ha vissuto in prima persona la rivoluzione, che ha frequentato i grandibrasiliana e che, complice Sergio Bardotti, fuggendo dalla dittatura negli anni ’70 insieme a Chico Buarque e soprattutto con Vinicius De Moraes, ha fatto scoprire all’quel mondo da realismo magico in dischi che grazie a Ornella Vanoni sono nella storia del nostro Paese.