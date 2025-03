Tvzap.it - Musica sotto choc, la star trovata senza vita in casa

Il famoso cantante è stato trovato privo di sensi nei suo appartamento. A fare la tragica scoperta la madre, che a sua volta era stata allertata dal manager dell'artista, che da giorni non rispondeva al telefono e non si era presentato ad un appuntamento. Il cantante era stato più volte al centro delle cronache per motivi legali. Wheesung trovato morto in, addio allacoreanaWheesung, cantante sudcoreano di 43 anni, è stato trovato morto nella sua abitazione a Seoul. Gli agenti sono entrati nell'abitazione del cantante in seguito alla segnalazione della madre, che è stata la prima a trovare il corponell'appartamento dove Wheesung viveva, nel suo stesso condominio.