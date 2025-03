Unlimitednews.it - Musica, Pelù “Non sono un nostalgico, voglio un lungo futuro”

FIRENZE (ITALPRESS) – “Io nonun, non lomai stato sotto nessun punto di vista e mi cerco di godere alla grande il presente perché ho intenzione di avere un”. Lo ha detto il cantante Piero, a margine di una conferenza stampa svoltasi oggi a Firenze, a de“Laè sempre la tua stella polare -ha aggiunto– Lama anche il teatro perché iostato anche studente di teatro nella scuola di Orazio Costa a Firenze e quindi anche per questo ho accettato questo difficilissimo incarico e come pure ho amato il mimo, come amo tantissime altre forme d’arte, la pittura, la scultura. Io me lo porto sempre dietro questo bagaglio. Ho uno zainetto che ho sempre sulle spalle, non me lo dimentico mai”.“A volte le persone si meravigliano che io sia così tranquillo quando mi incontrano per strada, ma non è cheFerruccio Soleri o Dario Fo dalla mattina alla sera.