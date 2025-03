Musica | Giorgia trionfa La cura per me è Disco d’Oro e il tour 2025 colleziona sold out

Leggi su Ildenaro.it

“Laper me”, il brano presentato daall’ultimo Festival di Sanremo, ha conquistato il(certificazione FIMI/Gfk), confermando il successo straordinario dell’artista. La canzone, amatissima dal pubblico, ha scalato le classifiche, raggiungendo la seconda posizione nella classifica FIMI/Gfk per la seconda settimana consecutiva, superando i 40 milioni di stream totali e diventando il brano sanremese più utilizzato su TikTok.L’entusiasmo del pubblico si riflette anche nella vendita dei biglietti per il“Come saprei live” e “Palasport live”, prodotto e organizzato da Friends & Partners.ha già registratoout per le due date alle Terme di Caracalla di Roma, per il doppio appuntamento al Teatro Greco di Siracusa, per la data alla Reggia di Caserta e per l’Unipol Forum di Milano, dove verrà presto annunciata una seconda data.