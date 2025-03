361magazine.com - Museum of Senses: Milano si prepara a riscrivere il concetto di esperienza sensoriale

Un viaggio senza precedenti tra illusioni, scienza e sensazioni sorprendenti: il nuovo museo dipromette di rivoluzionare il modo di vivere i propri sensisi appresta a ospitare una novità che sfida ogni convenzione. A partire dal 13 marzo 2025, ilofdi Viale Monte Grappa 10 aprirà le sue porte, offrendo ai visitatori un’opportunità unica di esplorare il mondo dei sensi come mai prima d’ora.Questo innovativo spazio, già affermato nelle sue sedi internazionali di Praga e Bucarest, promette di immergere i partecipanti in un’che va oltre i tradizionali confini della percezione.Con installazioni affascinanti e interattive, il museo invita tutti, giovani e adulti, a esplorare come la scienza e la sensazione possano intrecciarsi in un’avventura memorabile.