Ultimouomo.com - Musetti e il cristianesimo: un rapporto complicato

Leggi su Ultimouomo.com

«Hi guys, we are here at the Christ the Redeemer». Lorenzoguarda nella fotocamera anteriore del cellulare, riprende il suo viso in primo piano, in ombra, dietro di lui il cielo del tramonto di Rio su cui si staglia l’enorme figura illuminata di Gesù con le braccia allargate.avrebbe dovuto partecipare al torneo ATP 500 come seconda testa di serie, ma uno stiramento di primo grado al soleo lo ha costretto a rivoluzionare l’agenda dei propri impegni. Un problema accusato la settimana prima, che ha compromesso dal principio tutta la tournee sudamericana su terra, negandogli punti buoni per accorciare in classifica verso la top 10. Questa lunga trasferta è storicamente insidiosa per i tennisti europei, ma guardando lo sviluppo dei tabelloni è veramente difficile non rimpiangere amaramente l’occasione persa.