Veronasera.it - Museo della Guerra Fredda nel bunker West Star. «Il Governo lo sostenga»

Leggi su Veronasera.it

Avviare le azioni necessarie per tutelare e valorizzare ildi Affi «affinché possa diventare un punto di riferimento culturale e storico per le generazioni future». Lo ha chiesto con un'interrogazione presentata in commissione cultura la deputata di Fratelli d’Italia Alessia.