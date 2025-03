Anteprima24.it - Muscarà: “Parco Mascagna bis, Comune assente e privati senza controllo”

Tempo di lettura: 2 minuti“Quanto sta accadendo all’angolo tra via Edgardo Cortese e via Piscicelli è la fotocopia della situazione di via Ruoppolo: un’area pubblica di fatto lasciata alla gestione incontrollata dei concessionari, mentre ilresta a guardare”. La consigliera indipendente della Regione Campania, Marì, denuncia ancora una volta l’asdi controlli da parte dell’amministrazione comunale sulla gestione degli spazi verdi. “Abbiamo già segnalato la situazione di via Ruoppolo, e ora ci troviamo di fronte a un altro caso identico. Il problema è sempre lo stesso: ilabdica alle proprie responsabilità, delegando la gestione aun adeguato monitoraggio, con il risultato di spazi pubblici trasformati in areezzate, spesso sottratte alla fruizione dei cittadini”.