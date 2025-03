Universalmovies.it - Musafa: Il Re Leone | Il film è in arrivo su Disney+

Ilper famiglie: Il Resi accinge a ruggire anche sul catalogo della celebre piattaforma digitale.Dopo una finestra teatrale di 96 giorni, meno dei 105 di “Inside Out 2“, ilper famiglie: Il Reha ottenuto quest’oggi una data d’uscita per quanto riguarda l’uscita su, ossia il 26 marzo (via Deadline). Nei prossimi giorni, a tal proposito, partirà la classica campagna promozionale sui vari canali social Disney.L’approdo suarriva a seguito di un incasso globale non straordinario ma comunque soddisfacente per lo studios: dopo 96 giorni di proiezioni, infatti,: Il Reha portato a casa 712,49 milioni di dollari al Box Office mondiale, di cui 250,45 milioni da quello nordamericano. Il confronto col precedente capitolo, uscito lo ricordiamo nel 2019 è chiaramente in negativo visto che l’incasso in quell’occasione è stato di 1,66 miliardi di dollari.