Muore nel dormitorio aziendale | arrestato un collega

Un uomo è stato ritrovato senza vita dai suoi colleghi nella propria stanza del, uno di questi si è rivelato essere l’assassinoÈ stato un risveglio traumatico quello avvenuto sabato all’interno di un, quando alcuni residenti hanno trovato un uomo di 50 anni senza vita, sdraiato sul proprio letto. Una vicenda che ha subito suscitato scalpore e che è stata al centro delle indagini degli scorsi giorni, che si sono concluse con l’arresto di unnelun– Cityrumors.itA riferire la notizia è stata la polizia locale, della città di Toei, nella prefettura di Aichi, in Giappone. L’uomo trovato senza vita è stato subito identificato in Akira Kon, un dipendente temporaneo dell’azienda di ingegneria civile in cui è avvenuto l’omicidio.