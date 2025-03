Movieplayer.it - Mufasa: Il Re Leone, svelata la data di uscita del film su Disney+

Leggi su Movieplayer.it

ha svelato che tra pochi giorni arriverà in streaming: Il Re, ildiretto da Barry Jenkins che racconta la storia del padre di Simba. Il: Il Re, diretto da Barry Jenkins, ha unadiin streaming su: l'appuntamento è stato fissato al 26 marzo, come rivelato da un poster e da un video promozionali inediti. Il pubblico di tutto il mondo, dopo la buona accoglienza riservata al progetto nelle sale, potrà ora rivivere, o assistere per la prima volta, all'epica avventura che racconta il passato del padre di Simba. Cosa racconta: Il ReIl, esplorando l'improbabile ascesa dell'amato re delle Terre del Branco, racconta, attraverso Rafiki, la leggenda dialla giovane cucciola di