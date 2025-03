Juventusnews24.com - Mpasinkatu non ha dubbi: «Se Motta non venisse confermato, resetterei e punterei su questo grande ex juventino»

di Redazione JuventusNews24, direttore sportivo, non ha: se Thiagodovesse essere licenziato, c’è solo un nome da cui ripartireMaluè sicuro. La Juve dovrebbe ripartire da Thiagoanche per la prossima stagione. Qualora così non fosse, però, c’è un nome da cui ripartire: Zinedine Zidane. La candidatura sull’ex fuoriclasse bianconero è stata avanzata nel corso di “Cose di Calcio“, su Radio Bianconera. Ecco le sue parole. PAROLE – «Io sono sempre favorevole a concedere il beneficio delo, a maggior ragione per lui che è al primo anno a contatto con una realtà molto piùdi lui, perciò gli darei un’altra possibilità. Molto del futuro dipassa comunque dalla qualificazione alla prossima Champions, e nel caso in cui il tecnico nonsu unexoltre cheallenatore, quello Zinedine Zidane che ha già dimostrato di avere polso per gestire unclub e di essere un vincente».