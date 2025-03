Sport.quotidiano.net - MotoGp, Gran premio Argentina 2025: programma e orari tv

Bologna, 11 marzo– Marc Marquez ha mandato un chiaro segnale di superiorità in Thailandia. Il numero 93, ironia della sorte e coincidenza incredibile, è tornato leader del mondiale 93premi dopo l'ultima volta. Un segno del destino? Può essere, infatti è lui oggi il favorito al titolo mondiale dopo aver dominato a Buriram in cui ha scherzato e giocato con gli avversari. Pecco Bagnaia, che ha avuto qualche piccolo problema fin dai test, ha dovuto inseguire per tutto il weekend e ha dovuto limitare i danni con due terzi posti dietro i fratelli Marquez. In ogni caso, è stata ancora confermata la superiorità Ducati nonostante una moto priva di determinati aggiornamenti, motore e aerodinamica, che arriveranno solo da Jerez in avanti. Il duello mondiale ripartirà dunque da Termas de Rio Hondo, circuito molto favorevole a Marquez ma meno a Ducati, che ha vinto nel 2023 con Marco Bezzecchi e mai con il team ufficiale.