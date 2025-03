Sport.quotidiano.net - Moto gp, Bagnaia gioca in difesa: i prossimi circuiti favorevoli ai fratelli Marquez

Bologna, 11 marzo 2025 – Marcrischia di dominare il mondiale 2025? La prova di forza di Buriram ha impressionato. Dominato tutto il weekend fin dalle libere, scherzando con gli avversari soprattutto in gara dove si è addirittura permesso di gestire la pressione delle gomme lasciando passare il fratello nella fase centrale, l’otto volte campione del mondo ha mostrato un ottimo adattamento alla Ducati ufficiale e un feeling immediatamente di alto livello. Non a caso Gigi Dall’Igna è stato chiaro ‘Marc ha già in mano la’. Non è stato così per Pecco, limitato in Thailandia da qualche problema nei test pre-stagionali che gli hanno impedito di arrivare al 100% al primo appuntamento del campionato. Infatti si è dovuto accontentare di due terzi posti. Più di ogni altra cosa ha impressionato la superiorità diche aveva nel polso 3-4 decimi di meno del pilota italiano, un gap che Pecco deve colmare, ma isono ancoraal rivale e compagno di squadra.