Cesenatoday.it - Motgp, un'altra chance sull'Aprilia per il cesenate Savadori: si corre sul circuito argentino

Leggi su Cesenatoday.it

Dopo un anno di assenza dal calendario Motogp,Racing torna in Argentina per il secondo appuntamento stagionale suldi Termas de Río Hondo. A rappresentare la casa di Noale saranno Marco Bezzecchi e ilLorenzo, quest’ultimo in sostituzione di Jorge Martín.