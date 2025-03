Mosca | tregua parziale? Presto per dirlo

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

12.50 "E' del tutto impossibile parlare di posizioni per ora. Solo oggi gli americani scopriranno fino a che punto Kiev è pronta per la pace. Sarebbe stupidità estrarre ora frammenti dai piani di soluzione e dargli voce".Così il portavoce del Cremlino a chi gli chiedeva sesarebbe d'accordo a unase proposta da Kiev. Per Peskov, l'attacco notturno supotrebbe compromettere la "tendenza emergente" al dialogo. "Sperare nel meglio, prepararsi al peggio e a difendere i nostri interessi", ha concluso.