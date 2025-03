Thesocialpost.it - Morto il giornalista Maurizio Romano: aveva raccontato il Napoli di Maradona per 90° minuto

oggi all’età di 86 anni il, una delle voci storiche della Rai e narratore delle gesta deldi. La sua scomparsa arriva a pochi giorni di distanza da quella di Bruno Pizzul. In un lasso di tempo così breve, se ne vanno due delle voci che hanno accompagnato una generazione di napoletani nei primi successi del Calcio. Mentre Bruno Pizzul è ricordato per la finale di Coppa UEFA vinta dagli Azzurri, la voce diè legata alle partite di campionato, i cui resoconti (oggi chiamati “highlights”) venivano trasmessi a “90°” la domenica pomeriggio, subito dopo la conclusione delle gare, tutte rigorosamente alle 15:00., cheanchele imprese del “Grande Avellino” in Serie A, così come quelle della Casertana e della Salernitana in Serie C, lascia un vuoto importante nel giornalismo sportivo.