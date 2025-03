Noinotizie.it - Morti sul lavoro in Italia: sessanta a gennaio, Puglia in zona rossa Studio

Leggi su Noinotizie.it

Di seguito un comunicato diffuso da Vega:SULIN: NEL PRIMO MESE DEL 2025 SI CONTANO GIÀ 60 DECESSI. 15 IN PIÙ DELLO SCORSO ANNO (+33,3%). ASONO 46 GLI INFORTUNI MORTALI IN OCCASIONE DIE 14 QUELLI IN ITINERE. SUL PODIO DELL’INSICUREZZA NAZIONALE INCI SONO: UMBRIA, TRENTINO-ALTO ADIGE, CALABRIA, BASILICATA,E PIEMONTE. IN LOMBARDIA E IN VENETO IL MAGGIOR NUMERO DI VITTIME TOTALI. IL SETTORE TRASPORTI E MAGAZZINAGGIO IL PIÙ COLPITO DAL FENOMENO DELLESUL. DIMINUISCE IL NUMERO DELLE DENUNCE DI INFORTUNIO COMPLESSIVE (MORTALI E NON): -0,9% RISPETTO A2024. IL COMMENTO AI DATI AGGIORNATI AL MESE DI2025“Nel primo mese del nuovo anno l’emergenza rimane e anzi si aggrava, con 15 vittime in più rispetto a2024 (+33,3%).