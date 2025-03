Lanazione.it - Morti nelle Rsa a Firenze, ci sono degli indagati

, 11 marzo 2025 – Due personestate iscritte nel registro delle notizie di reato per la morte dei tre anziani in Rsa in seguito ad una sospetta intossicazione alimentare. In particolare la procura dicontesta al legale rappresentante della Sereni Orizzonti, la società che gestisce l’Rsa finite nel mirino della magistratura, e alla responsabile della struttura di Monsavano di Pelago, dove insiste il centro cottura che ha sfornato i pasti incriminati (e in particolare quello del 9 febbraio scorso), le ipotesi di omicidio colposo, lesioni colpose e adulterazione o commercio colposo di sostanze alimentari. Aglil’iscrizione si è resa necessaria prima dello svolgimento dell’autopsia, in seguito alla riesumazione di due delle tre salme che erano state tumulate, prima che la procura avviasse gli accertamenti.