Tg24.sky.it - Morte Ramy Elgaml, il palo dell'incidente sarebbe stato smaltito tra i rifiuti dall'Amsa

Leggi su Tg24.sky.it

Ildel semaforo sotto al quale, come si legge nella relazione dei sanitari che lo soccorsero, venne trovato "parzialmente incastrato" al termine'inseguimento dei carabinieri la notte del 24 novembre 2024,smantellato e, l'azienda deidi Milano. Secondo quanto rivela l’Agi, citando fonti investigative, è questo il motivo per cui non si trova, nonostante l'avvocata Barbara Indovina, che assiste i familiari del giovane passeggeroo scooter guidato da Fares Bouzidi, ne ha chiesto più volte conto. Secondo la legale,un "elemento fondamentale" da analizzare per la ricostruzionea dinamica