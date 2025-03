Thesocialpost.it - Morte Maradona, il medico e altri sei imputati a processo a Buenos Aires

Leggi su Thesocialpost.it

Inizia in Argentina ilpenale contro l’equipe medica che ebbe in cura Diego Armandonel novembre del 2020. Il campione argentino morì poco dopo un intervento per l’asportazione di un ematoma alla testa.Leggi anche: Alex Marangon: l’autopsia completa rinforza la tesi del pestaggioSetteper omicidio con dolo eventualeIl tribunale di San Isidro, a, ha messo sotto accusa sette persone.morì durante la convalescenza in una residenza a Tigre, dopo l’intervento neurochirurgico. Medici e paramedici che si occuparono di lui sono accusati di omicidio con dolo eventuale. La tesi dell’accusa sostiene che vi fu negligenza nelle cure, considerando il quadro clinico complesso del Pibe de Oro, già cardiopatico e con una storia di dipendenze.Leggi anche: Europa, arriva il discorso del senatore che sconvolge il Paese: “Chi è davvero Trump”Chi sono gliTra glifigura il neurochirurgo Leopoldo Luque, ilpiù vicino ain quel periodo.