Anteprima24.it - Morte di Maradona, tensione e commozione al via del processo

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiIn un clima die profonda, ha preso il via oggi a Buenos Aires ilper ladi Diego Armandoche vede sul banco degli imputati con l’accusa di omicidio l’intero staff medico che aveva in cura la salute dell’astro argentino.L’arrivo degli accusati al tribunale di San Isidro é stato accolto dalla folla radunatasi spontaneamente di fronte all’aula al grido di ‘assassini, assassini’. Un momento disi è registrato quando l’ex moglie di, Veronica Ojeda, si è parata davanti a uno degli accusati, la psichiatra Agustina Cosachov, scoppiando in lacrime e lanciandole una serie di improperi.Presenti in aula oltre a Ojeda, che indossava una maglietta con la scritta ‘Giustizia per Diego’, anche le figlie dell’ex campione del mondo, Dalma e Gianina.