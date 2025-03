Ilgiorno.it - Morte di Elio Corno: il commosso ricordo social dell’amico-rivale Tiziano Crudeli

Milano, 11 marzo 2025 – Come due facce della stessa medaglia.ed, per i tifosi di Inter e Milan ma, in generale, per tutti gli affezionati telespettatori abituati a seguire il calcio sintonizzandosi sulle tv private lombarde, sono da citare rigorosamente in coppia. Memorabili i loro siparietti, a base di sfottò reciproci – tantoha il Milan nel cuore, quanto nelle vene discorreva sangue nerazzurro – e bisticci plateali, chiusi invariabilmente con un sorriso e uno sguardo d’intesa. Ora, con ladi, il suo sodale rossonero è rimasto definitivamente solo, almeno nel “mondo a parte” del calcio sul piccolo schermo, dove il tifo è sempre appassionato e sfrenato ma senza mai prendersi troppo sul serio. “Era come un fratello”, ha detto visibilmentea La Repubblica, intervistato all’indomani della scomparsa dell’ex capo delle pagine sportive de Il Giornale.