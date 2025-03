Thesocialpost.it - Morte di Carmine Gallo, la Procura indaga: disposta l’autopsia per chiarire ogni dubbio

Ladi, ex superpoliziotto finito sotto i riflettori per l’inchiesta Equalize, non convince del tutto gli inquirenti. Apparentemente deceduto per un infarto nella sua abitazione di Garbagnate Milanese, dove si trovava agli arresti domiciliari, il caso ha assunto contorni sempre più complessi, spingendo ladi Milano a ordinaresul corpo.Le indagini sono coordinate dal pubblico ministero della Direzione distrettuale antimafia Francesco De Tommasi, affiancato da Antonio Ardituro della Dna. L’esame autoptico, affiancato da test tossicologici, servirà a verificare se si tratti effettivamente dinaturale o se possano esserci elementi riconducibili a un gesto volontario. Sotto la lente, anche i farmaci assunti da, gli ultimi pasti e un vasetto di yogurt che l’ex funzionario non avrebbe consumato.