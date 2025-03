Ilgiorno.it - Morte del superpoliziotto: "Decesso per infarto". Autopsia per fugare i dubbi

Anche se tutto fa pensare a unaper cause naturali, la Procura non vuol lasciare alcuna ombra sulla fine di Carmine Gallo, l’exstroncato da unnella casa del Milanese in cui, dallo scorso ottobre, era ai domiciliari con l’accusa di essere il "capo" di una presunta rete di spie. Rete che aveva come base gli uffici di via Pattari, sede della Equalize di Enrico Pazzali, il presidente di Fondazione Fiera che si è autosospeso dopo aver scoperto di essere sotto inchiesta. Dai rilievi nell’appartamento di Garbagnate, dove Gallo viveva con la moglie e dove due giorni fa non si è più alzato dal letto, al momento non emergonoche si sia trattato di un arresto cardiaco. Come però accade spesso in questi casi, sono necessari approfondimenti. E così la pm di turno Giancarla Serafini ha aperto un fascicolo.