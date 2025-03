Ilgiorno.it - Morso di zecca e le patologie collegate: quali sono e quando possono essere mortali

Brescia, 11 marzo 2025 - Morire per undiche trasmette il batterio della malattia di Lyme. molti lati della tragedia di Lorenzo Bertocchi, 13enne di Rezzato, dovrà chiarirli la procura di Genova che ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo, al momento contro ignoti, dopo il ricovero d’urgenza e il decesso all'ospedale pediatrico Gaslini di Genova. Ultimo atto di una serie di ricoveri di diversi ospedali della Lombardia dall’agosto 2023.siano i rischi e lecollegati aldi unalo spiegano gli esperti. Le"Le zecche - secondo il sito dell'Istituto superiore di sanità -in grado di trasmettere all'uomo gli agenti patogeni responsabili di alcune: la borreliosi di Lyme, l'ehrlichiosi, le febbri bottonose da rickettsiae, la tularemia, la febbre Q, la babesiosi, l'encefalite virale ed anche la febbre emorragica Crimea-Congo, associata in particolare a specie del genere Hyalomma".