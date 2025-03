Sport.quotidiano.net - Moreo è ancora out. Meister: "Qui come a casa"

Non c’è tempo per riflettere dopo la sconfitta contro lo Spezia. La prossima partita, con il Mantova, è alle porte (in programma sabato alle 17:15 all’Arena), così il Pisa è immediatamente tornato ad allenarsi nella mattina di lunedì sotto gli ordini di Inzaghi al centro sportivo "Cetilar" di San Piero a Grado. Chi non ha preso parte alla seduta di allenamento è stato Stefano. Massima l’attenzione da parte dello staff medico della società attorno alla situazione del numero 32, che a causa di un affaticamento muscolare ha saltato la sfida del "Picco". Nulla di allarmante, ma considerando che dopo questo fine settimana vi sarà la sosta per le nazionali, il Pisa potrebbe decidere di non prendere decisioni affrettate e procedere al completo reintegro di. Al momento le sue condizioni sono monitorate giorno dopo giorno.