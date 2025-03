Ilgiorno.it - Monza regina delle tenebre. Cambiate 12mila lampade. Ma la città resta a luci basse

Leggi su Ilgiorno.it

L’ombra della notte avvolge la. Quando cala il giorno, e il cielo si oscura,a tratti appare come uno scenario da romanzo noir.calde nella tonalità, ma soffuse e a bassa intensità, dentro cui a volte è difficile riconoscersi in viso a tre metri di distanza. In alcune zone del centro come nelle periferie. Una realtà che i monzesi conoscono bene, che in passato è stata spesso dovuta all’assenza di lampioni funzionanti o alla presenza dispente o rotte. Oggi, il grande intervento sull’illuminazione in capo ad Acinque, sta provvedendo a un totale rinnovamento che ha ridotto notevolmente il tasso di guasti che prima era fuori controllo. Eppure ancora ala notte si vivono atmosfere da Gotham city: basti pensare alla stazione o alla movida tra via Bergamo e gli Spalti.