Sport.quotidiano.net - Montefano. Amadio: "Disputata una grossa prova»

"Abbiamo fatto unaprestazione, dispiace per il risultato finale". Peppino, allenatore del, sul parla del match casalingo contro la Maceratese in cui i viola si erano portati in vantaggio con il gol messo a segno da Galeotti (foto). "Potevamo essere più attenti – aggiunge – in occasione del pareggio avvenuto nei minuti finali del primo tempo, c’è anche da dire che contro la Maceratese qualcosa si concede. Poi, a inizio ripresa, abbiamo anche avuto la possibilità per riportarci in vantaggio, ma non ci siamo riusciti". Alla fine ilnon riesce a muovere la classifica, ma rimane la buona prestazione che fa ben sperare per il futuro. "Sul piatto della bilancia – spiega – abbiamo messo tanta intensità, del resto non avevamo alternative contro i biancorossi. Sono soddisfatto dalla, ce la siamo giocata a viso aperto contro un avversario forte".