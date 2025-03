Gamerbrain.net - Monster Hunter Wilds: Nuova patch molto importante

ha ricevuto l’ultimadi aggiornamento, identificata come versione 1.000.050, disponibile per tutte le piattaforme. Con un peso di 916MB su PS5, l’aggiornamento mira a migliorare l’esperienza di gioco eliminando exploit e risolvendo diversi problemi di stabilità e progressione.Hai già saputo dei nuovi eventi GRATIS in arrivo?Principali Correzioni della1.000.050Risoluzione di Problemi di Progressione:Risolto il problema che impediva lo sblocco delle funzionalità “Grill a Meal” e “Ingredient Center” nonostante il completamento dei criteri richiesti.Corretto un bug che faceva cadere i giocatori attraverso la mappa durante la missione principale Capitolo 2-1: Toward Fervent Fields.Sistemato un blocco di progressione nella missione principale Capitolo 5-2: A World Turned Upside Down dove un NPC non appariva.