Monster Hunter Wilds il lancio negli USA è stato straordinario su tutte le piattaforme

IldiStati Uniti èa dir poco eccezionale, segnando il migliorin termini di vendite dal debutto di Call of Duty: Black Ops 6 lo scorso ottobre. Secondo i dati di Circana, riportati dall’analista Mat Piscatella, il titolo di Capcom ha conquila vetta delle classifiche di vendita su PC, PS5 e Xbox Series XS, con il PC che si è rivelato la piattaforma di punta per gli acquisti.L’analista ha rivelato che l’entusiasmo per il nuovo capitolo della celebre saga si è tradotto in numeri impressionanti: nelle prime settimane dal, il gioco ha dominato il mercato americano, superando ogni previsione.Addentrandoci nello specifico della questione, nei primi tre giorni,è riuscito a battere tutti i record di vendite di Capcom, raggiungendo la mostruosa quota di otto milioni di copie vendute.