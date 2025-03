Agi.it - Mondo di mezzo, Buzzi torna in carcere

AGI - Salvatore, l'ex ras delle cooperative, èto in. La decisione è stata presa dal tribunale di Sorveglianza di Roma, che ha negato ala misura alternativa alla detenzione. L'uomo dovrà scontare un residuo di pena pari a quattro anni per le accuse di corruzione legate al processo aldi. "Sono indignato", è stato il commento del suo legale, l'avvocato Alessandro Diddi. La decisione del tribunale, rappresentato dagli avvocati Edoardo Albertario e Alessandro Diddi, si è costituito neldi Orvieto, definendosi un “perseguitato”. La difesa si è espressa duramente contro la decisione del tribunale di negare l'affidamento terapeutico per curare la sua dipendenza da alcol. "L'ordinanza è a tratti incomprensibile e censurabile per molteplici ragioni, ed è per questo che sarà presentato ricorso immediato alla Corte Suprema di Cassazione", ha dichiarato l'avvocato Albertario.