Mondiale di Formula 1 al via con il Gran Premio di Australia: come si sta preparando la Ferrari

de entusiasmo per l’inizio deldi1, si partirà da Melbourne, in, il prossimo weekend: il programma.Da giovedì le scuderie di1 si trasferiranno in, per la prima tappa del campionato 2025. C’èdissima attesa, l’entusiasmo è alle stesse, soprattutto dopo i primi test effettuati a inizio mese in Bahrein, dove le scuderie hanno sperimentato i primi assetti, introducendo anche diverse novità. Dai test, la McLaren è sembrata la squadra più veloce e affidabile.I testin Bahrein (Sportnews.eu)McLaren favorita nella vittoria del? È molto probabile, anche se è ancora presto per dirlo. Nel frattempo, i team si stannoal dettaglio. Da giovedì le prove libere sul tracciato di Melbourne, domenica la gara, alle prime ore del mattino, orario italiano, ovviamente.