Oasport.it - Monaco avverte: “Alcaraz sulla terra quasi come Nadal: non so se il miglior Sinner possa batterlo”

Guido(voce tecnica di Eurosport) ha analizzato quanto è accaduto a Indian Wells e chiaramente il fatto che negli ottavi di finale sia rimasta solo Jasmine Paolini in casa Italia, con una presenza globale di 12 tennisti al via, è un risultato che merita attenzione, specialmente per le aspettative che ci potevano essere dal settore maschile pur privo di Jannik. Di questo si è parlato nell’ultima puntata di TennisMania, in onda sul canale Youtube di OA Sport.“Il bilancio italiano è insufficiente. Mi aspettavo delle prestazioni diverse da Berrettini e Arnaldi, dando chiaramente dei meriti agli avversari che hanno affrontato. Matteo è incappato in una giornata in cui non ha funzionato praticamente nulla, venendo travolto dalla profondità dei colpi di Tsitsipas. Con la nuova racchetta, il greco ha maggior facilità nel colpire col rovescio, ma soprattutto sa sporcare il dritto, generando dei top molto carichi che hanno messo in difficoltà l’azzurro.