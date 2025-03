Ilgiorno.it - Molesta adolescenti: "Fermate quell’uomo"

Leggi su Ilgiorno.it

Cresce la preoccupazione tra le famiglie della zona per la presenza di un individuo sospetto che, a bordo di una vecchia Renault Clio, si aggira per le strade seguendo e importunando gruppi di. A lanciare l’allarme è stata una madre esasperata, dopo che per la seconda volta il figlio quattordicenne è tornato a casa raccontando di essere stato avvicinato dall’uomo. Il messaggio, diffuso sui social, è un avvertimento chiaro e diretto: alla prossima occasione verrà preso il numero di targa e sarà presentata una denuncia formale. L’uomo, descritto come un cinquantenne con atteggiamenti aggressivi, è ormai noto tra i ragazzi del quartiere, che più volte lo avrebbero visto aggirarsi con fare minaccioso. Varihanno segnalato insulti e inseguimenti che mettono a rischio la loro sicurezza.