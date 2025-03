Ilrestodelcarlino.it - Moglie accoltella marito, pm: “È legittima difesa”

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Reggio Emilia, 11 marzo 2025 – Parole cariche di sofferenza: “Mi muovo e respiro, ma faccio fatica a pensare al futuro e ai sentimenti”. E’ quanto dice la 44enne, da noi interpellata, che avevato ilnella notte di lunedì 3 marzo, alle 2.30, nell’appartamento dove vive la coppia. Da ieri è tornata ieri dietro il bancone del negozio in centro storico dove da sempre lavora, e che è una delle due boutique gestite dal: entrambi sono noti commercianti dentro l’esagono. Lei, dopo una discussione, aveva impugnato un coltello di 30 centimetri, di cui 18 di lama, e lo aveva ferito con diversi fendenti in varie parti e anche all’altezza di un polmone. Lui non aveva riportato conseguenze gravi. Ma gli accertamenti condotti dopo l’episodio di sangue hanno svelato un altro scenario rispetto a quello iniziale: la donna lo avrebbe colpito solo per proteggere e salvare se stessa, dopo aver sopportato nel tempo svariate vessazioni.