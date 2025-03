Sport.quotidiano.net - Modena, seconda tappa in Campania. Meno certezze e rischio bagarre

Di nuovo la, nella settimana tra le più delicate della stagione. I risultati dell’ultima giornata di serie B non hanno complicato le cose in maniera così impattante, ma hanno tuttavia certificato che nessuno sta dormendo. Il Sudtirol è una macchina da battaglia con Castori, c’è la Sampdoria, il Frosinone di Bianco ha ingranato e la Salernitana ha dato segnali. Mantova e Reggiana balbettano ma sono lì. Insomma, una. Come sempre, i dettagli fanno e faranno la differenza e qualche dato va analizzato in tal senso. Il fatto che si giochi ancora in trasferta, in linea teorica, non si presenta come dettaglio incoraggiante per i canarini che, lontano dal Braglia, tanto bene non hanno fatto fin qui. Due sole vittorie (Reggiana e Cittadella), sette pareggi e sei sconfitte delle otto complessive, un ruolino di marcia confermato a Salerno dove i limiti esterni sono emersi nuovamente e spiegano i motivi per i quali si è spesso faticato negli stadi altrui.